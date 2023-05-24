Шойгу пообещал жестко реагировать на попытки прорыва диверсантов ВСУ в РФ Шойгу заявил, что ВС РФ уничтожили более 70 «украинских террористов» в Белгородской области

Фото: МО Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства, что российские военные будут жестко реагировать на попытки прорыва украинских диверсантов на территорию страны. Он отметил, что напавшие на Белгородскую область террористы были полностью уничтожены, передает РИА Новости.

Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко, — заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что 22 мая в районе КПП «Козинка» Белгородской области на территорию РФ вторглось подразделение украинского националистического формирования. Шойгу подчеркнул, что в ходе контртеррористической операции российские военные и пограничники заблокировали и разгромили группировку диверсантов. Также были полностью ликвидированы остатки боевиков, отброшенные на украинскую территорию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 мая объявил об отмене режима контртеррористической операции, который был введен в регионе для обеспечения безопасности граждан и нейтрализации угрозы со стороны украинских диверсантов.

Усиленные меры безопасности были сняты после того, как оперативный штаб во главе с начальником УФСБ по региону объявил о завершении контртеррористической операции.