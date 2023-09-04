Шойгу оценил возможность проведения совместных военных учений с КНДР Шойгу допустил проведение совместных военных учений с КНДР

Фото: МО РФ

Российская сторона не исключает возможности проведения совместных военных учений с Корейской Народно-Демократической Республикой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в настоящий момент данная инициатива обсуждается, передает РИА Новости.

Почему нет, мы соседи, — ответил Шойгу на соответствующий вопрос.

Министр также сообщил, что в текущем году не планируется проводить учения «Запад».

Ранее Шойгу встретился в Сочи со своим турецкой коллегой Яшаром Гюлером. Министры также стали участниками российско-турецких переговоров с участием президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На них также присутствовали вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и ряд других высокопоставленных лиц.

Также ранее министр отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери как в живой силе, так и в военной технике. По его словам, за минувшие сутки на одном только Работинском направлении были уничтожены шесть танков противника. Он добавил, что украинское контрнаступление потерпело неудачу. В последнее десять украинская армия особенно активизировалась, атаки совершаются «яростные», добавил министр.