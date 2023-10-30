Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, сообщает Минобороны России. Уточняется, что в рамках поездки он примет участие в Сяньшанском форуме безопасности.

Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что в форуме принимают участие представители высшего руководства, министры оборонных ведомств, а также ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также ожидается присутствия на форуме ряда европейских государств. Как указало Минобороны КНР, количество и статус участников в этом году достигли рекордно высокого уровня.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Глава оборонного министерства проверил готовность бойцов к военным действиям зимой. Он выслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, а также узнал, какой характер носят сейчас действия противника.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в середине октября прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Там он принял участие в международном форуме «Один пояс — один путь», а также провел переговоры с лидерами ряда стран.