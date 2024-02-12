Сенатор предсказал печальное будущее Украине после появления «наместника» Сенатор Цеков: после появления «спецпосланника» Украину ждет печальное будущее

Фото: president.gov.ua

Факт о том, что Украину не уважают члены НАТО и Евросоюза подтвердится, если в стране учредят «спецпосланника», заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, если данную должность займет нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, то Украину ждет еще более печальное будущее.

Украина скатывается в еще более никчемное состояние. Она давно стоит на службе Европы и Америки. Это страна, которую совершенно не уважают в самом Евросоюзе и НАТО. И если Киев действительно допустит появления «спецпосланника», данный факт еще раз подтвердится. Если должность займет Столтенберг, то Украину будет ожидать еще более печальное будущее, чем при Зеленском. Желания и интересы украинцев совершенно перестанут учитываться, — рассказал Цеков.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Отмечается, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном.

До этого Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией. По его словам, она может продлиться десятилетия. В связи с этим он призвал увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.