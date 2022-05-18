Сенатор предложил ввести права на управление электросамокатом Сенатор Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД

Прокат электросамокатов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Астраханской области Александр Башкин выступил с инициативой обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД, чтобы получать допуск на управление этим транспортным средством, пишет РИА Новости. Это связано с вероятным ростом ДТП с участием этого вида передвижения.

Необходимо для владельцев определённых категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД, — отметил Башкин.

Он подчеркнул, что в России существует риск увеличения числа аварий с участием электросамокатов без должного регулирования. Башкин подчеркнул, что вслед за лицензированием управления мощными электросамокатами должно последовать и введение ответственности за нарушение ПДД владельцами данной категории транспортных средств.

Всё это сложно, тяжело, хлопотно и затратно для государства, но иначе травматизм в таких инцидентах не только не будет снижаться, но и, напротив, может расти с увеличением числа электросамокатов на улицах наших городов, — сказал он.

Ранее стало известно, что новые правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» — электросамокатов, моноколёс и гироскутеров — пропишут в новом ГОСТе. С таким пожеланием выступили Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ. Они требуют ограничить скорость до 25 км/ч и установку системы спутникового слежения на все ввозимые в РФ средства передвижения этой категории.