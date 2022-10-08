Сенатор от Крыма: не дадим засранцам раскачать наш прекрасный белый лайнер

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Ольга Ковитиди

Россиянам сейчас нужно помнить, что все находятся в одной лодке, сказала в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она заявила в контексте беседы о последствиях ЧП на Крымском мосту, что нельзя дать «всяким засранцам раскачать наш прекрасный белый лайнер».

После случившегося на мосту и до обнародования результатов работы правительственной комиссии у каждого может быть свое мнение, но оно так или иначе будет крайне субъективным. А его высказывание со стороны некомпетентных людей является просто вредительством. Нужно, чтобы соответствующие органы разобрались в произошедшем, а сделать это необходимо серьезно и без поспешных выводов. Правительство будет ждать доклада в ближайшее время, все делается в кратчайшие сроки, — отметила сенатор.

Ковитиди призвала граждан сохранять спокойствие. По ее словам, ремонтные работы на мосту начнутся сразу же после проведения следственных мероприятий. Нужно, заметила она, обратить внимание на то, что ситуация находится под контролем: запасов продовольствия и топлива хватает, никаких рисков и причин для ажиотажа нет.

По поводу безопасности стоит отметить, что уровень террористической угрозы остается высоким, расслабляться не нужно, считает сенатор. По ее словам, правоохранители работают эффективно, но все должны быть потенциально внимательны ко всему, что касается опасных объектов (военные, государственные, энергетические и так далее). Усиление охраны общественного порядка не повредит, подчеркнула сенатор от Крыма.

Мы спокойны, делаем работу над ошибками и не доставляем удовольствия нашим недругам, задачи которых состоят не только в причинении вреда инфраструктуре, но и в том, чтобы посеять панику в обществе. Сделать это им не удастся. Поэтому люди успокоятся, а Крымский мост будет работать. Известно, что многие сейчас пытаются создать панику и посеять недоверие к власти. Они пытаются развалить Россию. А нам сейчас нужно помнить, что все мы в одной лодке. И эта лодка называется — РФ. И мы не дадим всяким засранцам раскачать наш прекрасный белый лайнер, — заявила Ковитиди.

ЧП на мосту случилось утром 8 октября. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека.

Ранее ситуацию прокомментировал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он сказал, что ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно «в лоб». По его словам, если подтвердится «украинский след», то последствия окажутся «неотвратимыми».