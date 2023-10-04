Сенатор обратился к россиянам из-за запрета на въезд в страны Евросоюза Сенатор Джабаров: Россия непременно ответит на запрет въезда автомобилей в ЕС

Фото: Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

Россия непременно ответит на запрет и конфискацию авто в Евросоюзе, рассказал NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, россиянам нужно потерпеть и не отправляться в Европу до завершения СВО.

Мы не оставим решение стран ЕС без ответа, особенно это касается тех стран, которые имеют с нами общую границу, например, Финляндию. Просто Россия никогда спонтанно не действует, мы обдумываем все задачи и их последствия. Все россияне возмущаются, что не могут въехать в страны ЕС на своих автомобилях. Я бы хотел сказать на это дорогим согражданам, что в Европе сейчас делать нечего, там царит ужасная русофобия, и кроме отрицательных эмоций вы там ничего не получите. Нужно немного потерпеть, — рассказал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что Евросоюз снимет все ограничения и санкции против России сразу после того, как завершится СВО.

Как только СВО завершится, все сразу начнут общаться с Россией и прислушиваться к нашему мнению. Сильных уважают все, а когда страна слабая, каждый считает для себя возможным ее лишний раз лягнуть, пнуть. Кроме того, в странах ЕС сейчас находится много украинских беженцев, которые могут устроить конфликт. Так что я бы воздержался сейчас от таких поездок. В качестве ответа считаю, было бы неплохо зеркально ответить странам ЕС на их запреты. Более жестких мер вводить не стоит, не рвать же нам окончательно дипломатические отношения, пользы это точно не принесет, — добавил сенатор.

Ранее МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет въезда автомобилей с российскими номерами в ряд стран Евросоюза не останется без ответа Москвы. По ее словам, Москва уже прорабатывает ответные меры.