Косачев заявил о советизации сознания Байдена Сенатор Косачев сравнил выступления Байдена с речами Брежнева

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Джо Байден

Выступления президента США Джо Байдена напоминают речи советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, заявления главы Белого дома о защите демократий и их противостоянии «автократиям» мало отличаются от советских угроз «мировому империализму».

Общее впечатление от доклада президента США Джо Байдена конгрессу «О положении дел в стране» — советизация сознания американского руководства продолжается: выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС, — написал Косачев.

Он также отметил, что Байден во многом повторяет ошибку советского руководства, утверждая, что сила США не в примере их мощи, а в мощи их примера. При этом Америка собирается наращивать свою военную силу, одновременно подчиняя интересы союзников НАТО интересам Вашингтона. Поэтому мир должен быть объективно заинтересован в демократизации и «десоветизации» Запада, считает Косачев.

Ранее сообщалось, что в ежегодном послании конгрессу американский лидер четыре раза упомянул российского коллегу Владимира Путина, при этом Россия или Российская Федерация в речи не упоминается. Обращение к конгрессу Байден начал с заверений, что США едины в поддержке Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Украинский конфликт он назвал «испытанием на века» как непосредственно для США, так и для всего мира.