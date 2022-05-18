Сенатор Клишас указал, где можно казнить националистов «Азова» Сенатор Клишас сообщил, что суд над боевиками «Азова» нужно провести в ДНР и ЛНР

Фото МО РФ

Бойцов нацбатальона «Азов» необходимо казнить на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Это позволит не нарушать Конституцию РФ, согласно которой смертная казнь в стране запрещена. Таким мнением в своём Telegram-канале поделился сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

Всех неонацистов из «Азова» нужно судить за совершённые преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления. Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует, — написал Клишас.

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий выступил за снятие моратория на смертную казнь для нацистских преступников. По его словам, в законе следует сделать исключение, так как они из-за своих «зверских» преступлений достойны настолько сурового наказания.

Также депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил принять постановление, запрещающее обмен «нацистских преступников». Председатель парламента Вячеслав Володин поддержал инициативу и поручил комитету по обороне и безопасности подготовить необходимые документы.