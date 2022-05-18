«Семейно дружим»: Кадыров об отношениях с Песковым Кадыров рассказал о дружбе семьями с Песковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров / Фото vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на форуме «Новые горизонты», что ему не всегда нравятся высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Однако, как пишет РИА Новости, в целом их отношения можно назвать достаточно близкими.

На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания, — подчеркнул Кадыров.

Ранее Песков также отметил, что они состоят в «добрых» отношениях и могут покритиковать друг друга из хороших, «дружеских» побуждений. Поводом для таких высказываний послужили слова Кадырова, который раскритиковал Пескова за оправдания в адрес телеведущего Ивана Урганта. Кадыров указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно. При этом, по словам Кадырова, Песков всё равно считает ведущего Первого канала «большим патриотом».