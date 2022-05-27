Село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу

Вячеслав Гладков / Фото vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона. По сведениям, поступившим ему от оперативных служб, под удары ВСУ вечером, 27 мая, попал населённый пункт Нехотеевка. В результате атаки было повреждено несколько жилых домов и инфраструктура, есть пострадавший. Информацией губернатор поделился в Telegram-канале.

Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени, — написал Гладков.

В данный момент пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Накануне обстрелам подверглось граничащее с Украиной село Журавлёвка, в результате «непрерывных» атак была ранена женщина. Сегодня утром стало известно, что пострадавшая скончалась. Гладков отметил, что врачи делали всё возможное для спасения её жизни, и указал на то, что в целом обстановка в Белгородской области спокойная, за исключением нескольких приграничных населённых пунктов. Губернатор подчеркнул, что посещать их нельзя до особого распоряжения властей.

В регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, который власти продлили 25 мая. Ограничения будут действовать до 9 июня.