С сайта Роскосмоса исчезли песни Рогозина На сайте Роскосмоса перестала открываться страница с песнями Рогозина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

На сайте Роскосмоса перестал открываться раздел с песнями экс-главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. На данный момент страница выдает ошибку 404.

Раздел «Песни о космосе» был создан в ноябре 2020 года. На странице можно было найти клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны, а также многих других авторов и исполнителей.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у экс-главы Роскосмоса будет новая работа. Он добавил, что Кремль об этом своевременно сообщит.

В свою очередь создатель двигателя РД-180, академик РАН Борис Каторгин поддержал отправленного в отставку Рогозина. В разговоре с NEWS.ru ученый заявил, что функционеру удалось «исправить ситуацию» в сложное для госкорпорации время.