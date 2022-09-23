Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, передает РИА новости. Он добавил, что Москва предупреждает о риске западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине. Замминистра призвал Вашингтон избегать ситуации, способной привести к военному столкновению РФ и США.

Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в «Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что открытое боестолкновение с Соединенными Штатами и странами альянса НАТО не в интересах Кремля. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена должна понимать последствия в случае эскалации конфликта на Украине, добавил дипломат.

Президент Владимир Путин сообщал, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию РФ.