Рябков оценил возможность контактов России и США на президентском уровне Рябков: Россия пока не планирует контакты с США на президентском уровне

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Владимир Путин с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом

Москва не планирует контакты с США на высоком уровне, диалог идет по обычным дипломатическим каналам, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, диалог с американской стороной идет на уровне телефонных разговоров высших должностных лиц без задействования президентского уровня.

Планов проведения такого контакта не было, мы и сейчас не планируем какие-либо контакты высокого уровня. <...> У нас идет диалог по обычным дипломатическим каналам, — сказал Рябков.

Ранее дипломат не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент речи о саммите Россия — США не идет.

Рябков в то же время подчеркнул, что с США «не о чем говорить» в вопросе украинского конфликта, поскольку Москва и Вашингтон имеют радикально противоположные позиции, и обсуждение этой темы ведет лишь к «обмену сигналами» вместо полноценного диалога. Предварительные условия для начала переговоров, которые выдвинули украинские власти, также выглядят неприемлемыми, заключил он.