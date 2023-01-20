Россияне дали оценку работе Путина на посту президента Фонд «Общественное мнение»: 78% россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, передает РИА Новости со ссылкой на фонд «Общественное мнение». Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.

Помимо того, по результатам исследования, Путину доверяют 76% россиян. «Скорее не доверяют» президенту лишь 15% респондентов, еще 9% затруднились с ответом.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 13–15 января среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 53 регионах России.

Президент России Владимир Путин ранее стал главным российским политиком минувшего года по версии россиян: его имя назвали 55% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. В тройку лидеров также вошли председатель правительства РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

В октябре, согласно опросу ФОМ, работу Путина положительно оценивали 80% россиян. Число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%. Опрос проводился с 14 по 16 октября. При этом в августе, по данным фонда, Путину доверяли чуть больше половины граждан России — 56% опрошенных. Тогда 32% респондентов ответили, что «скорее не доверяют» главе государства.