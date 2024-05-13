Россиянам раскрыли, как спасти яблони от майского мороза Депутат Чаплин: в период заморозков важно «подкармливать» яблоню

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Цветущая ветка яблони

В период весенних заморозков садовые деревья могут пострадать, особенно это касается яблонь, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он посоветовал удалять поврежденные холодом цветки и «подкармливать» деревья.

Во-первых, оцените ущерб. Тщательно проверьте яблони. Заморозки могут негативно повлиять на цветки, листья и побеги. Аккуратно удалите все умершие или поврежденные цветки, листья и побеги. Это поможет яблоне сконцентрировать свои ресурсы на здоровых частях. Очень важно подкармливать яблоню, — сказал собеседник.

Чаплин порекомендовал использовать органические удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, чтобы помочь дереву восстановиться и сформировать новые побеги. Также важно следить за увлажнением почвы, поскольку она способствует восстановлению растения после заморозков.

Регулярно поливайте яблоню, особенно в периоды сухости, чтобы обеспечить ей необходимое количество влаги. И защитите яблоню от новых заморозков. Используйте специальные покрывающие материалы или накройте ее пергаментной бумагой или пленкой, чтобы минимизировать воздействие низких температур, — резюмировал депутат.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что спасти рассаду от заморозков поможет утепление. Она уточнила, что нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 см и накрыть их специальным нетканым синтетическим материалом — лутрасилом.