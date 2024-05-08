Садовод раскрыла, как спасти рассаду от заморозков Садовод Воронова: спасти рассаду от заморозков поможет утепление

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Чтобы спасти рассаду от заморозков, нужно ее утеплить, посоветовала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В беседе с «Москвой 24» она уточнила, что нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 см и накрыть их специальным нетканым синтетическим материалом, лутрасилом.

Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила плотностью 60 г — так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов, — посоветовала садовод.

Если же дуг и лутрасила нет, можно использовать табуретки или стулья, а сверху положить одеяла и старые куртки. Воронова подчеркнула, что спасти рассаду поможет и холодная вода. Ей нужно полить саженцы. Это позволит создать туманную завесу и защитить растения от заморозков. Кроме того, в теплицу допустимо поставить обогреватель или пятилитровые пластиковые емкости с горячей водой. Если же рассада уже подмерзла, реанимировать ее можно при помощи специальных средств.

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что садовые деревья от майских заморозков спасут агроволокно и другие специальные покрытия. Он объяснил, что данный материал сохраняет тепло и защищает от низких температур.