Россиянам объяснили пользу «радиационных» продуктов Депутат ГД Кашин рассказал о пользе ионной обработки продуктов для борьбы с микробами

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Ионная обработка продуктов является полезной для организма человека, так как защищает от патогенов, паразитов и микробов, считает председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Парламентарий рассказал «Радио 1», что так называемые радиационные продукты могут дольше храниться.

Борьба с патогенами, паразитами, микробами является незаменимым явлением ионной обработки продуктов и дает положительные результаты для здоровья человека и срока хранения продуктов, — отметил депутат.

Кашин рассказал, что в ближайшие две недели законопроект о защите продуктов при помощи ионизирующего излучения рассмотрят во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы во время весенней сессии. Парламентарий уточнил, что такая технология появилась еще в 1940-х годах, а за последнее время количество «радиационных» продуктов выросло вдвое.

Подобное излучение разработали еще в 40-х годах, а в СССР оно появилось в 1958 году. Мировое сообщество в данной сфере активно развивается, количество продуктов, подверженных ионизирующему облучению, увеличилось в два раза, в будущем анализ утроится, — заключил Кашин.

Член комитета Совета Федерации Александр Двойных ранее рассказал о введении запрета на ярлыки ЭКО и БИО на товары, не соответствующие заявленным критериям. Сенатор отметил, что такие меры повысят интерес к органике.