В России могут запретить без разбора клеить ярлыки ЭКО и БИО на продукцию Сенатор Двойных: в России необходимо запретить без разбора клеить ярлыки ЭКО и БИО на продукцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме обсудят возможность создания отдельных полок для органической продукции в магазинах и введения запрета на ярлыки ЭКО и БИО на товары, не соответствующие заявленным критериям, рассказал глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Комментируя новый законопроект «Парламентской газете», сенатор отметил, что такие меры повысят интерес к органике — покупателям не придется долго искать товары в магазинах, а также поддержат производителей.

Задача — защитить потребителей и уйти от недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас ярлыки ЭКО и БИО приклеивают без разбора на любую продукцию. <...> Мы обсуждаем возможность создания в супермаркетах отдельных островков с органической продукцией, чтобы человек не искал, где она находится. Это тоже одна из мер поддержки производителей. В перспективе могут появиться субсидии либо отдельная программа кредитования для производителей органики, а также такая продукция должна войти в ассортимент школьного питания, — объяснил сенатор.

Законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Согласно документу, планируется ограничить недобросовестную конкуренцию, запретив приклеивать ярлыки ЭКО и БИО на любую продукцию. Это позволит производителям, которые действительно занимаются органикой, продавать свои товары в менее конкурентной среде.

Двойных отметил, что органические товары не могут быть дешевыми, но у них есть большой потенциал из-за роста интереса к здоровому образу жизни. Сенатор уточнил, что у органики высокие возможности к экспорту в Китай и страны Азии.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее выступил против приравнивания биокефиров и биойогуртов к органическим товарам. Из-за этого продукция может просто исчезнуть с полок магазинов.