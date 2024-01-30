Россиянам объяснили, почему не открываются сайты Координационный центр сообщил о технической проблеме с доступом к сайтам в РФ

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER/Global Look Press

Сбой в доступе к сайтам в России возник из-за технической проблемы, сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов .RU/.РФ. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен (НСДИ) проблема решена. Идут восстановительные работы, — сказали в Координационном центре доменов.

В пресс-службе Минцифры России пояснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен.

Жители России и других стран начали жаловаться на проблемы с доступом к сайтам в доменной зоне .RU около 19:20 мск. Многие пользователи сообщали о неполадках в работе мобильных приложений, в том числе банковских. Вскоре появились сведения о сбое работы DNSSEC, из-за чего неполадки наблюдались у абонентов почти всех провайдеров и операторов. Не работали исключительно сайты с российским доменом.