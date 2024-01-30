Почему не работает интернет 30 января: что за сбои, не открываются сайты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи по всей России и других стран сообщают о сбоях в работе сайтов доменной зоны RU в РФ. Что происходит 30 января, откуда могут быть сбои сегодня, почему не работают сайты, у каких провайдеров проблемы, функционируют ли приложения банков?

Массовый сбой в работе интернета и сайтов в России 30 января

Около 19:20 по московскому времени жители России и других стран пожаловались на массовый сбой в работе сайтов и ресурсов с доменом RU.

«Читатели сообщают о массовом сбое сайтов в сегменте RU. Как минимум в Петербурге не открываются сайты Dzen.ru, сайты СМИ и другие интернет-сервисы. Не работают мобильные приложения, включая банковские. Что конкретно происходит, неизвестно. „Фонтанка“ обратилась к экспертам, те называют сбой DNS в качестве наиболее вероятной причины. Если простым языком, DNS — это система, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес. За счет нее, например, можно написать в строке адреса fontanka.ru, а не присвоенный нашему сайту ip — набор из четырех чисел», — писала «Фонтанка».

Через некоторое время Telegram-каналы рассказали, что в России «упал» интернет — мониторинговые сайты сообщают о сбое работы DNSSEC, из-за чего интернет отсутствует почти у всех мобильных провайдеров и операторов. Проблема касается только сайтов домена RU — при попытке открыть ссылку браузер просто не может подключиться к серверу. Возможно, кто-то неверно прописал DNSSEC всей доменной зоне России.

«Жители России жалуются на глобальный сбой в работе интернета. Предварительно, сломались домены RU. Среди других сейчас не работают приложения Альфа-Банка, Сбербанка, Тинькофф Банка и других банков. Отмечаются сбои в работе „МегаФона“ и МТС. Также не погружаются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda», — отметила Baza.

Сбой в рунете произошел из-за проблем с DNSSEC — набором расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных, пишет портал «Код Дурова»

«Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак. В доменной зоне RU перестали открываться сотни сервисов и сайтов. Сбой в работе доменной зоны .ru произошел на стороне автономной некоммерческой организации „Координационный центр национального домена сети Интернет“, которая уже занимается его устранением», — отметил источник.

Больше всего жалоб на проблемы с интернетом поступает от жителей Москвы и области, также и из других регионов — Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.

Минцифры РФ не комментирует массовый сбой в рунете.

В «Билайне» и «МегаФоне» заявили, что их сети работают стабильно, а проблема вне зоны ответственности операторов.

Читайте также:

Критика СВО, работа во Франции, театр: как сейчас живет Игорь Черневич

«Однажды в России», Ветров, сын: как сейчас живет актриса Карина Зверева

«Папины дочки», помощь СВО, молодая жена: как живет актер Андрей Леонов