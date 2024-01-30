Критика СВО, работа во Франции, театр: как сейчас живет Игорь Черневич

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Игорь Черневич

Заслуженный артист России Игорь Черневич известен ролями в лентах «Убойная сила», «Мужчины не плачут», «Брежнев». Как сейчас складывается карьера артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Игорь Черневич

Игорь Черневич родился в городе Орше в Белоруссии. После окончания школы он переехал в Петербург, где поступил в институт водного транспорта, однако быстро потерял интерес к учебе. После первого курса он вернулся на родину, где записался в драмкружок, а еще через год поступил в Ленинградский театральный институт.

В кино он дебютировал в 1992 году в детском фильме «Кольцо». Позднее снялся в картинах «Никотин» и «Дух». Успех пришел к артисту после выхода мелодрамы «Коктебель», за роль в которой он получил специальный приз Московского международного кинофестиваля.

Затем Черневич появился в лентах «Дело гастронома № 1», «Ветка сирени», «Мажор-3», «Хороший человек», «Чернобыль» и других. Всего в его фильмографии около 100 работ.

Артист был дважды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Решетниковой у Черневича есть сын Филипп. Он — виолончелист.

Что известно о жизни Черневича во Франции

В 90-е годы Игорь Черневич уехал работать во Францию в театр «Бобин». Артист признавался, что долго ждал предложение из-за границы, однако реальность не оправдала ожидания.

«К сожалению, не могу сказать, что это был самый счастливый и плодотворный период моей жизни. <...> В какой-то момент накатило отчаяние, пытался сбежать, но пришлось остаться — контракт! И меня впервые накрыла настоящая депрессия», — рассказал он 7days.ru.

По словам артиста, после окончания полугодового контракта он сразу же вернулся жить в Санкт-Петербург, а деньги, заработанные за границей, быстро потратил.

Как Игорь Черневич относится к СВО

В марте 2022 года публицист Михаил Шахназаров разместил в социальных сетях список лиц, которые выступают против спецоперации и российской власти. В числе подписавшихся под призывом остановить СВО писатель отметил и актера Игоря Черневича.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ксения Раппопорт и Игорь Черневич

«А вот и список лиц, открыто выступивших против президента и народа. Сейчас это письмо активно распространяют в Facebook (деятельность в России запрещена) сбежавшие „революционеры“», — отметил Шахназаров.

В опубликованном призыве против проведения СВО говорится, что подписавшиеся лица не верят в то, что «украинский народ нуждается в том, чтобы его освобождали».

В своих ранних интервью артист признавался, что не считает патриотами людей, которые публично говорят о любви к стране или носят георгиевские ленты.

«Думаю, что патриоты все-таки те, кто останавливается на пешеходных переходах и пропускает людей. Кто не берет взятки. Кто выбрасывает сигареты в урну. Кто говорит „здравствуйте“, „до свидания“. Кто не губит леса. Кто уважает приезжающих в его страну. Это все, конечно, очень непросто. Но только такой патриотизм я хотел бы воспитать в себе и в своих детях», — отмечал артист.

Чем сейчас занимается Игорь Черневич

Актер в 57 лет продолжает сниматься в российском кино и состоит в труппе санкт-петербургского Малого драматического театра, он же Театр Европы.

В 2023 году артист появился на экранах в сериале «Гнать», «Прелесть», «Лада Голд», «Крутая перемена», а также сыграл главную роль в откровенной драмеди «Отчаянная невеста».

В 2024 году с актером запланированы премьеры сериалов «Первый класс» и «Улица Шекспира». Также на ТНТ в феврале выйдет лента «Крутая перемена» с Игорем Черневичем.

Читайте также:

«Однажды в России», Ветров, сын: как сейчас живет актриса Карина Зверева

«Папины дочки», помощь СВО, молодая жена: как живет актер Андрей Леонов

Алкоголь, отношения с Варнавой, Первый канал: где сейчас Дмитрий Хрусталев