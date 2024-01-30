Алкоголь, отношения с Варнавой, Первый канал: где сейчас Дмитрий Хрусталев

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Хрусталев

Дмитрий Хрусталев родился 20 февраля 1979 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы он поступил в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, затем перешел на экономический факультет Государственного университета аэрокосмического приборостроения и окончил его по специальности «менеджер науки и образования».

В студенческие годы Хрусталев активно играл в КВН. С 1998 года он выступал за команду КВН «Сборная Санкт-Петербурга», был ее капитаном.

После КВН Хрусталев начал выступать вместе с бывшими кавээнщиками в программе Comedy Club. С 2008 по 2013 год был ведущим шоу Comedy Woman.

В 2013 году артист стал соведущим Ивана Урганта в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале, которая перестала выходить в эфир после начала спецоперации в 2022 году. Хрусталев признавался, что поначалу ему сложно было работать с шоуменом из-за его характера и желания «тянуть одеяло на себя».

«Очень тяжело мне было. Был момент, когда я думал, что не могу находиться в этом состоянии и мне надо уйти», — вспоминал комик.

В октябре 2022 года Хрусталев несколько раз заменял руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова на посту ведущего игр Высшей лиги.

Помимо работы на телевидении, артист пробует свои силы в кино. Его дебют состоялся в 2004 году в сериале «Разрешите войти». Также он снимался в проектах «Самый лучший фильм — 2», «Служебный роман. Наше время», «Гороскоп на удачу», «Черновик», «Вредная привычка», «Маркони сегодня» и других.

В 2018 году Хрусталев впервые вышел на театральную сцену — в театре «Русская песня» в музыкальной комедии «За двумя зайцами».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев

Что известно о личной жизни Хрусталева

С 2001 по 2011 год Дмитрий Хрусталев встречался с юристом Викторией Дейчук.

«Сын говорил, что они с Викой разъехались, потому что его чувства прошли. Но это же не так! Расставаясь, он купил ей просторную квартиру в Питере, в районе Купчино, машину. И до сих пор помогает, когда ей трудно», — рассказывала мать комика.

В 2012 году Хрусталев начал встречаться с коллегой по проекту Comedy Woman Екатериной Варнавой. Он сделал артистке предложение, она согласилась, но в итоге пара рассталась.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась Варнава.

В 2019 году в СМИ появилась информация о тайной свадьбе Хрусталева с певицей Марией Гончарук. Однако юморист опроверг эту новость.

«По законам РФ не женат, но мы счастливы. Я всех своих девушек, с которыми жил, называл женами. Я даю своей спутнице гарантии, что она будет счастлива до конца жизни. Я честен. Любая женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив, не будет нуждаться. Это мой родной человек навсегда», — говорил телеведущий.

В ноябре 2023 года Хрусталев на премии «Золотой Граммофон» сообщил, что впервые стал отцом — у него родилась дочь.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Что известно о состоянии здоровья Хрусталева

Дмитрий Хрусталев признавался, что страдал от алкогольной зависимости.

«Это не моя вина, это моя беда — по генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, чего я не хочу», — рассказывал телеведущий.

Комик заявлял, что перестал употреблять спиртное и почувствовал себя другим человеком.

«Это такой кайф. Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Мне в трезвом состоянии интереснее», — говорил Хрусталев.

В 2020 году появилась информация о госпитализации шоумена. По слухам, он заболел коронавирусом и оказался в реанимации. Сам артист объяснял, что направлялся из Санкт-Петербурга в Репино, когда ему резко стало плохо.

«Предварительный диагноз — „лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления“. Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — пояснил Хрусталев.

Он отметил, что артисты часто переутомляют свой организм в погоне «за молодостью и совершенством».

«Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», — делился комик.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев

Чем сейчас занимается Хрусталев

Дмитрий Хрусталев продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «За двумя зайцами».

В 2023 году артист снялся в проектах «Вредная привычка», «Олень и «Все исправлю». В скором времени также должна выйти картина «Водитель-олигарх» с его участием.

Помимо этого, Хрусталев продолжает вести шоу и проекты. В 2023 году он был ведущим «Новогодней ночи» на Первом канале.

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