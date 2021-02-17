Дмитрий Хрусталёв пошутил, что он в завязке

https://static.news.ru/photo/4f55ddca-7122-11eb-a97b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Артист Дмитрий Хрусталёв опубликовал в своём Instagram фото, на котором он предстал в замысловатой позе йога. Снимок он сопроводил шуткой на эту тему.

Недавно Хрусталёв показал виртуозную езду на горных лыжах, затем предстал первоклассным пловцом. Теперь оказалось, что юморист в совершенстве освоил технику йоги. Комик показал удивительную гибкость тела, буквально завязавшись в узел. Подписчики оценили его физическую форму.

Если что, я в завязке, — подписал снимок Дмитрий.

Поклонники ответили ему в том же духе: «Не накручивай себя», «То чувство, когда купил Камасутру с опечатками».

Осенью Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его ввели в состояние искусственной комы. Позднее выписанный из больницы в городе Сестрорецке Ленинградской области шоумен рассказал на странице в социальной сети о причинах своей госпитализации и назвал диагноз, который ему поставили врачи.

Как писал NEWS.ru, Хрусталёв сделал неожиданное признание. Он отказался от алкоголя, но причины своего решения не уточнил.