«Я теперь не пью»: Дмитрий Хрусталёв отказался от алкоголя

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв сделал неожиданное признание. Он отказался от алкоголя, но причины своего решения не уточнил.
Как
Говорят, что Иван Ургант поборник трезвости, что ты в завязке, — сказала Литвинова, попивая из своего бокала.
Ургант тут же опроверг сплетни, отметив, что и сам иногда может позволить себе выпить пару бокальчиков.
Дмитрий Хрусталёв в свою очередь неожиданно сказал, что не пьёт.
В этой передаче не пью я, Рената. Я теперь не пью, так что вы перепутали. Мне это нравится. Да, было из-за чего [бросить], — рассказал Дмитрий.
Точные причины своего решения он не назвал, но поклонники считают, что из-за недавних проблем со здоровьем.
Осенью Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его ввели его в состояние искусственной комы. Как писал NEWS.ru, позднее выписанный из больницы в городе Сестрорецке Ленинградской области шоумен рассказал на странице в социальной сети о причинах своей госпитализации и назвал диагноз, который ему поставили врачи.