«Я теперь не пью»: Дмитрий Хрусталёв отказался от алкоголя

https://static.news.ru/photo/7b0daa52-67f8-11eb-9372-96000091f725_660.jpg Фото: https://www.starhit.ru/novosti/dmitriy-hrustalev-ya-teper-ne-pyu-232573/

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв сделал неожиданное признание. Он отказался от алкоголя, но причины своего решения не уточнил.

Как пишет StarHit, во время одного из выпусков программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, гостьей которого стала Рената Литвинова, Хрусталёву предложили выпить шампанского.

Говорят, что Иван Ургант поборник трезвости, что ты в завязке, — сказала Литвинова, попивая из своего бокала.

Ургант тут же опроверг сплетни, отметив, что и сам иногда может позволить себе выпить пару бокальчиков.

Дмитрий Хрусталёв в свою очередь неожиданно сказал, что не пьёт.

В этой передаче не пью я, Рената. Я теперь не пью, так что вы перепутали. Мне это нравится. Да, было из-за чего [бросить], — рассказал Дмитрий.

Точные причины своего решения он не назвал, но поклонники считают, что из-за недавних проблем со здоровьем.

Осенью Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его ввели его в состояние искусственной комы. Как писал NEWS.ru, позднее выписанный из больницы в городе Сестрорецке Ленинградской области шоумен рассказал на странице в социальной сети о причинах своей госпитализации и назвал диагноз, который ему поставили врачи.