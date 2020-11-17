Ургант вышел на связь с Хрусталёвым в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/f0d90a68-286c-11eb-9203-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Ургант открыл своё вечернее шоу на Первом канале с заверений, что с его соведущим Дмитрием Хрусталёвым «всё хорошо». В эфире программы выступил и сам Хрусталёв, сообщивший по видеосвязи, что будет лечиться ближайшие несколько дней, а также посвятит свободное время вязанию.

Ургант рассказал , что за минувшие выходные ему поступило огромное количество звонков от людей, интересовавшихся, что же случилось с его соведущим. Многие интересовались, не заболел ли артист коронавирусом.

Я отвечал: «Нет вроде». Тогда появлялась такая реакция: «Ну слава богу!», — поведал Ургант, и сам обрадовавшийся, когда на связь вышел его напарник.

Хрусталёв в своей манере пошутил, что буквально-таки замкнул цикл с секс-скандалами с участием Тарзана и Дзюбы.

Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу — у нас замкнулось всё, — сострил бывший ведущий Comedy Woman.

В завершение разговора юморист поблагодарил всех, кто за него переживал.

Всем спасибо. Всем здоровья. Не болейте, пожалуйста. Не попадайте в больницы. Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь, — сказал Хрусталёв.

Соведущий Урганта добавил, что ему ещё предстоит пройти курс медицинских процедур. Врачи поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Хрусталёв рассказывал, что ему стало плохо в такси по дороге из Петербурга в Репино и он потерял сознание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диагноз Дмитрия Хрусталёва не устроил представителей артиста, заявила менеджер юмориста Анна Тригуб. Такой ответ последовал на заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, который утверждает, что госпитализация Хрусталёва может быть «коммерческим ходом».