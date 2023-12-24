Армения, шоу на Украине, позиция по СВО: куда пропала Екатерина Варнава

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Екатерина Варнава

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Варнава

Екатерина Варнава родилась 9 декабря 1984 года в Москве. До семи лет росла в немецком Вюнсдорфе, куда ее отца-военного определили на службу, после чего вернулась в родной город. Затем она поступила в МИСиС, где училась на юриста, в вузе играла в КВН.

В 2008 году Варнава стала участницей проекта Comedy Woman на ТНТ, который принес ей славу. В 2020 году стало известно о закрытии шоу.

За свою карьеру она работала телеведущей на разных телеканалах — вела «Битву хоров» на «России 1», «Танцуй!» на Первом канале, «Песни. Реалити» и «Секрет» на ТНТ. В 2020 году вместе с комиком Александром Гудковым работала в шоу «Бой с герлс» на телеканале «Пятница!».

Кроме российского телевидения, с 2014 по 2017 год она вела проект «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». Затем ей запретили въезд на Украину «в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности».

В 2012 году Варнава дебютировала как актриса в фильме «8 первых свиданий». Позже она появилась в картинах «Марафон желаний», «Время года зима», в сериалах «Триггер» и «Фандорин. Азазель».

В 2020 году снялась в клипе народного артиста России Филиппа Киркорова «Романы».

В 2022 году на экраны вышла картина «Орел и решка. Кино», где Варнава сыграла одну из главных ролей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Варнава

Что известно о личной жизни Варнавы

В 2012 году Екатерина Варнава начала встречаться с коллегой по проекту Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым. Он сделал телеведущей предложение руки и сердца, она согласилась, но в итоге пара рассталась.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — рассказывала Варнава.

После этого актриса шесть лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.

«В какой-то момент мы поняли, что нам нужно двигаться раздельно. Наши отношения превратились в какие-то чересчур родственные. Мы были вместе шесть лет, и в первые несколько лет нас спасали наши графики», — признавалась она на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В 2020 году Варнава вступила в романтические отношения с театральным режиссером Александром Молочниковым. В 2021 году они заключили брак, но уже в 2022-м расстались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Молочников и Екатерина Варнава

«Не знаю, сколько дней продлился брак, мало, не считал. Это очень грустно. Если не прийти два раза в суд, то разводят автоматом. Так я и узнал о разводе. Причем вернулся со съемок в Питер, и папа сказал, что пришла повестка в суд. Так себе ощущение. Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях», — говорил Молочников.

В августе этого года СМИ сообщили, что Варнава может встречаться с государственным деятелем Сергеем Капковым. Пара была замечена в Тель-Авиве на отдыхе.

Сейчас телеведущая не афиширует личную жизнь, но признается, что многие мужчины ухаживают за ней, хотя она поправилась.

«А сейчас я поправилась на 25 кг, и все думают, что я беременная. Но у меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — делилась она.

Почему Варнава изменилась внешне

Екатерина Варнава за годы работы на телевидении сильно изменилась внешне. Поклонники уверены, что артистка делала пластические операции, однако, по ее словам, к услугам хирургов она не прибегала.

При этом телеведущая признавалась, что уменьшала грудь.

«Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций, но это неправда. Я ни разу не трогала свой нос и не собираюсь, потому что это очень чревато. Я когда-то закачала себе губы и потом их выкачала. У меня была грудь шестого размера. Грудь я уменьшала два раза. Один раз это была неудачная операция в Америке, а второй раз в России — удачная. Я решилась на эту операцию, потому что когда я сильно похудела, мне нужно было что-то сделать, потому что это было эстетически некрасиво в первую очередь. А во-вторых, физически тяжело с этим ходить. Что касается обвинений в пластике лица — ребята, похудейте на 20 кг. У вас очень изменится лицо. У вас появятся скулы, у вас появится линия подбородка, вы станете выглядеть по-другому», — объясняла она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Варнава

Что Варнава говорила про спецоперацию

Екатерина Варнава после начала спецоперации улетела в Армению, где выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване».

Кроме того, в соцсетях телеведущая заявляла, что на все праздники мира хочет одного: чтобы СВО закончилась.

«На гребанный день рождения, на Новый год, на Рождество, на все праздники мира одно желание: Господи, пожалуйста, пусть это закончится», — писала она.

Чем сейчас занимается Варнава

В прошлом году Екатерину Варнаву убрали из шоу «Абсолютно нага» в московском кабаре-театре Crave. Журналист Алена Жигалова заявляла, что артистку уволили из театра из-за ее несогласия со спецоперацией.

При этом Telegram-канал «Небожена» сообщал, что телеведущая лишилась контракта с Crave из-за того, что «слишком активно бегала по разным кабинетам и умоляла простить своего друга Сашу Гудкова, который вернулся в Россию».

Сейчас Варнава задействована в постановке «Бэтмен против Брежнева». В этом году также вышел проект «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» с ее участием.

Читайте также:

«Папины дочки», одиночество, мошенники: где сейчас актриса Татьяна Орлова

Пародия на SHAMAN, уголовное дело, Ургант: куда пропал Александр Гудков

Надежда на Зеленского, Comedy Club, Театр Чехова: куда пропал Семен Альтов