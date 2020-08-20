Состоялась премьера сериала «Хороший человек» Богомолова

Стриминговый сервис START опубликовал сериал «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.
Действие происходит в городке Рубежном, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так как у каждого есть свои скелеты в шкафу.
Никита Ефремов и Юлия Снигирь
Кроме того, в проекте приняли участие Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич и многие другие.
Как писал NEWS.ru, российский стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал сериал «Страна Лавкрафта». Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
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