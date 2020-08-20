Состоялась премьера сериала «Хороший человек» Богомолова

https://static.news.ru/photo/4a99a2e6-e390-11ea-8125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yellow, Black and White, START

Стриминговый сервис START опубликовал сериал «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.

Действие происходит в городке Рубежном, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так как у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнили главные роли, сам режиссёр также сыграл одного из персонажей.

Кроме того, в проекте приняли участие Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич и многие другие.

Как писал NEWS.ru, российский стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал сериал «Страна Лавкрафта». Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».