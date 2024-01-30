«Папины дочки», помощь СВО, молодая жена: как живет актер Андрей Леонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Леонов

Народный артист России Андрей Леонов снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про личную жизнь звезды «Папиных дочек»?

Чем известен Леонов

Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве. Его отец — народный артист СССР Евгений Леонов.

В 1976 году он поступил в Высшее театральное училище им Б. В. Щукина. В 1979 году присоединился к актерской труппе театра «Ленком», но через два года принял решение уйти в армию.

«Вспоминая детство, я всякий раз ловлю себя на мысли, как же мне повезло: у меня был добрый и любящий отец. Про любовь можно просто говорить, а можно ее проявлять делом. Папа никогда не декларировал „я люблю тебя“. Он просто на самом деле любил. Вспоминаю, как он приезжал ко мне в армию, в город Ковров — 200 км от Москвы. Была зима, а у папы не было зимних шин. Он раньше не управлял машиной зимой, но все равно садился и приезжал. Несмотря на мои строгие запреты: „Если еще раз приедешь, останусь на сверхсрочной“. „Сынок, я же волнуюсь, как ты здесь живешь“, — отвечал он и вновь приезжал, привозил какие-то гостинцы, которые мы с ребятами сразу же съедали. Он принимал сердечное участие во всей моей жизни. И я всегда чувствовал себя под его мощной защитой, которая для меня, наверное, самое важное в жизни. Даже сейчас я ощущаю его любовь», — вспоминал артист.

Отслужив в танковых войсках, Леонов вернулся к работе в театре. Его кинодебют состоялся в 1972 году в эпизоде драмы «Гонщики», а в 1978 году он вместе с отцом появился в ленте «Обыкновенное чудо».

Также Леонов снялся в проектах «Дорогая Памелла», «Тени», «Женская логика», «Злой мальчик», «Есенин», «Папины дочки», «Аферисты», «Все в порядке, мама», «Мой парень — ангел», «Топор», «Ботаны», «Василиса», «Ивановы-Ивановы», «Оранжевая корова», «Чистосердечное призвание», «Чувства, которые испытывал Джек», «ШКЛТ» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни Леонова

Первый раз Андрей Леонов женился в 1984 году — на дочери политического эмигранта из Чили Алехандре Куэвас. В 1987 году у пары родился сын Евгений.

Куэвас окончила РУДН и получила предложение о работе из Стокгольма. Она уехала вместе с сыном, а Леонов покидать Россию не захотел. Пара развелась в 1997 году, но артист продолжил поддерживать отношения с наследником.

В 2010 году актер женился на дочери композитора Игоря Якушенко Анастасии, которая младше его на 13 лет. У супругов родились дочь Анна и сын Михаил.

Что Леонов говорил про спецоперацию

Андрей Леонов поддерживает проведение спецоперации. В 2023 году он пожертвовал свой личный автомобиль военнослужащим.

Артист обращался к участникам СВО и отмечал, что они, возможно, — его будущие коллеги, которые однажды свяжут свою жизнь с миром кино. Леонов напомнил, что после Второй мировой войны появилось множество режиссеров-фронтовиков, снимавших фильмы.

«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссерами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь и нас объединит творчество», — сказал актер в программе «Жизнь и судьба».

Он добавил, что больше всего во время общения с бойцами как в госпитале, так и на передовой он был поражен их стойкостью и внутренней силой. По словам Леонова, от военнослужащих исходят мощная энергия и оптимизм.

Чем Леонов занимается сейчас

Андрей Леонов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Королевские игры», «Последний поезд», «Доходное место», «Поминальная молитва», «Tout Paye, или Все оплачено», «Последний шанс» и «Пролетая над гнездом кукушки».

В 2023 году актер снялся в проектах «Гид и большие соблазны» и «Папины дочки. Новые».

Читайте также:

СВО, потеря глаза, Юрий Гальцев: как сейчас живет актер Андрей Зибров

«Холоп-2», жизнь в Испании, рождение дочери: как живет Александр Самойленко

Куркова, потеря 25 млн рублей, третий брак: как живет актер Артем Ткаченко