Россиянам дали совет, как защитить дачу от набегов диких животных Депутат Чаплин: дачу около леса нужно обставить отпугивателями от животных

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Чтобы защитить дачу около леса от набегов диких животных, нужно обставить территорию отпугивателями, посоветовал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что важно убирать остатки пищи или любые привлекающие зверей ароматы.

Убирайте остатки пищи или привлекающие животных ароматы. Ни в коем случае не подкармливайте диких животных, чтобы они не приводили всю стаю. Кроме того, безопасность вашего участка в ваших же руках — проверьте состояние заборов, чтобы не было дыр, установите ловушки по периметру и звуковые отпугиватели, — пояснил парламентарий.

Чаплин уточнил: если на участке есть следы диких животных, необходимо избегать прямого контакта с ними. Не надо самостоятельно прогонять кабанов и других крупных зверей или бежать за телефоном, чтобы их сфотографировать, предупредил депутат. По его словам, о любых встречах с опасными животными стоит сообщать в местные органы власти или правоохранителям.

Если к вам повадились опасные животные, то разместите специальные предупреждающие знаки на границах своего участка, чтобы предостеречь других о возможном риске. Сообщайте о любых встречах с опасными животными в местные органы власти или правоохранительные органы, чтобы специалисты могли принять соответствующие меры, — порекомендовал Чаплин.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее рассказал, что в России дачники не имеют право сдавать участки для установки вышек связи. Парламентарий уточнил, что сосед вправе потребовать снести данную конструкцию, так как она может вредить здоровью, обесценивать ближайшие участки и дома.