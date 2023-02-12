Россиян начнут судить за оскорбление Героев России и Советского Союза Депутат ГД Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РФ за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза необходимо ввести уголовную ответственность. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев. Его слова приводит РИА Новости.

Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России, — заявил депутат.

Он отметил, что у защитников Отечества может не быть времени и возможности для ответа на оскорбления, в этой связи их должны защитить общество и власть.

В качестве пример парламентарий привел командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. По словам Хамзаева, военного активно критикуют, однако Мурадов получал награду из рук главы российского государства и ему выражал особую благодарность премьер-министра Армении Никол Пашинян. Депутат подчеркнул, что в настоящее время военный участвует в СВО на Украине и у него «нет возможности ответить на оскорбление».

По словам Хамзаева, в ближайшее время он подготовит соответствующую законодательную инициативу.

Ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума рассмотрит проект поправок о расширении ответственности за дискредитацию ВС России. По его словам, в случае принятия поправок граждан России будут судить в том числе за дискредитацию добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. Депутат подчеркнул, что ранее с подобным предложением к нему обратился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Также сообщалось, что пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо Евгения Пригожина, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.