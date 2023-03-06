Россия засекретила военные данные от Европы Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о своих вооруженных силах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90 - основной боевой танк (ОБТ) российской армии

Россия отказалась от предоставления данных о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на заявление российской стороны. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов объяснил РБК, что такое решение приняли ввиду недопустимости попадания военной информации к странам ОБСЕ. Всего соглашение, предусматривающее ежегодный обмен данными об армии, охватывает 57 государств.

Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам, — заявил Гаврилов.

Россия уведомила страны ОБСЕ о своем решении 16 января. В заявлении, которое Гаврилов направил председательствующему на форуме ОБСЕ по безопасности представителю Боснии и Герцеговины, говорилось, что РФ не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах за 2023 год. Российский дипломат пояснил, что этот шаг связан с решением Чехии о приостановке обязательств в отношении РФ, а также с отказом от участия в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ) со стороны Украины.

Москва также обвинила в несоблюдении различных положений Венского документа ряд западных стран. В частности, российская сторона обвинила США, Германию, Великобританию, Францию, Польшу, Эстонию, Литву, Италию и Словению в том, что они не предоставили вовремя ряд уведомлений. В отдельности РФ обвинила Польшу, Францию и Болгарию за то, что они не пригласили Россию на свои военные объекты.

Ранее десятки стран Запада призывали власти Австрии не выдавать визы попавшим под санкции россиянам, которые позволили бы им принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. На конференции, состоявшейся 23 февраля, активисты устроили акцию с украинским флагом, который развернули за спинами членов делегации Белоруссии.