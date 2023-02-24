«Тряпку убрали!»: на ПА ОБСЕ возмутились акцией с украинским флагом На ПА ОБСЕ попросили убрать «тряпку» во время акции с флагом Украины

Фото: oscepa.org

Совместное заседание трех Общих комитетов, Вена, 23 февраля 2023 г

Во время заседания комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам активисты развернули флаг Украины за спинами белорусских делегатов, сообщает ATN News. После попадания в прямой эфир трансляции этого жеста, мужчин попросили «убрать тряпку».

Уберите! Уберите! Тряпку убрали! — слышатся разные голоса на фоне.

При этом выступающий делегат никак не отреагировал на происходящее. Как видно на видео, он продолжил свою речь, не отвлекаясь на акцию.

Ранее британские активисты залили желтой и синей краской дорогу перед посольством России в Лондоне. Предполагалось, что это сделали активисты политической группы Led By Donkeys в знак солидарности с Украиной.

Представитель МИД России Мария Захарова не оценила подход британских активистов к конфликту на Украине. Она назвала акцию «бездарной психоделикой» и «страшным сном Бандеры», поскольку «российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины».