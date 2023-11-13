Россия вынудила США свернуть военные биологические исследования Кириллов: США свернули часть работ по военной биологии из-за заявлений МО РФ

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Правительство США свернуло часть исследовательских программ в области военной биологии из-за заявлений Министерства обороны РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, некоторые из этих исследований проводились на территории Украины.

Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение. Мы достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории, — заявил он.

Кириллов подчеркнул, что в определенный момент времени на Украине работало 46 биологических лабораторий Пентагона. Это привело к ухудшению биологической обстановки на территории республики, подытожил он.

Министерство обороны России неоднократно обращало внимание мирового сообщества на работу биолабораторий США. Ранее генерал-лейтенант Кириллов заявил, что данные лаборатории являются постоянными источниками биоугроз для стран, где они расположены. По его мнению, правительство США не способно контролировать их деятельность.