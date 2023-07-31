Россия расширила список стран, откуда можно въехать по электронной визе Граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию по электронной визе

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Правительство Россию расширило список стран, граждане которых смогут въехать в Россию по электронной визе, включив в него Вьетнам, Камбоджу и Мьянму, говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС. Теперь в страну по электронной визе смогут въехать граждане 55 государств.

С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу, — говорится в сообщении.

Закон, предусматривающий оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в России в 2020 году. Позднее в список было предложено включить также Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Изначально планировалось, что оформлять такие визы начнут с 2021 года, но из-за пандемии правительству пришлось отложить запуск новой системы. Осенью 2022 года Владимир Путин поручил правительству, МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронных виз для граждан стран, не включенных в список недружественных.

Ранее сообщалось, что власти Индии разрешили россиянам с электронной визой находиться в стране до 180 дней в течение одного календарного года, что является максимально возможным сроком нахождения на территории страны.