Российский летчик сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР Истребитель Су-35С ВКС России сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С ВКС России

Истребитель Су-35С ВКС России в районе села Богатырь в ДНР уничтожил в воздушном бою штурмовик Су-25 («Грач») Воздушных сил Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также, по его словам, российскими средствами ПВО за прошедшие сутки были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в нескольких населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей.

Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, — сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, за сутки ВКС России уничтожили пункт управления 58-й мотопехотной бригады близ Артемовска в ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 10 районах. Ликвидирован склад вооружения, где хранилось более двухсот тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства, указал Конашенков.

Сутками ранее представитель МО РФ заявил, что российские истребители Су-35с ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 в районе Барвенково Харьковской области, а также в селе Троицкое в ДНР. Еще один истребитель Воздушных сил Украины МиГ-29 был сбит в районе села Краснополье.