Российских военных наградили за защиту Шебекино

Фото: МО РФ

Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил военнослужащим подразделений группировки войск «Запад» государственные награды за защиту города Шебекино Белогородской области от атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Военнослужащим были вручены четыре Георгиевских креста четвертой степени и две медали «За отвагу».

Военнослужащим подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевского режима в отношении гражданского населения вручены боевые государственные награды, — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с указом президента России командир мотострелкового батальона ЗВО подполковник Александр Никитин награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова. Российский лидер отметил проявленные Ждановым самоотверженность и мужество при исполнении гражданского долга.

Шебекино подвергается массированным обстрелам ВСУ с ночи 1 июня. Кроме того, на территорию города пытались прорваться украинские диверсанты, но были отброшены назад. По данным Минобороны РФ, российские военные отразили три атаки. При этом ВСУ потеряли более 30 человек убитыми и шесть единиц техники, включая боевую машину РСЗО «Град».