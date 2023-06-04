Российские войска нанесли удар по украинским военным аэродромам Минобороны РФ заявило о ночном ударе по военным аэродромам Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22

Ночью Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, поражены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами, говорится в Telegram-канале ведомстве.

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах, — сообщили в МО.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 595 украинских военнослужащих. Под Днепропетровском был нанесен удар по цеху по сборке украинских беспилотников. Также российские военные поразили пункты управления ВСУ в районах Славянска и Сум.

Средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник, дроны были сбиты в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 4 июня на полуострове системы ПВО сбили пять беспилотников, еще четыре заглушили средствами РЭБ. По словам Аксенова, обошлось без пострадавших, в результате падения дронов повреждения получили три частных дома и два автомобиля в Джанкое.