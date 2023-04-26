Российские войска помешали ВСУ контратаковать Артемовск Минобороны: российские войска помешали ВСУ контратаковать Артемовск

Служащие батальона «Южный» Воздушно-десантных войск России помешали украинским военным контратаковать Артемовск на юге и севере города, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили наносить удары противнику в западной части Артемовска.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах, — сказал Конашенков.

По его словам, суммарно за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 460 украинских военных, а также были уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ, две боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, пикап, 14 автомобилей, две гаубицы Д-20, по одной гаубице Д-30 и «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», британская гаубица L118, американская артиллерийская система M777, радиолокационная система контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и 12 беспилотников. Кроме этого, были уничтожены восемь украинских диверсионно-разведывательных групп.

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос ранее заявил о допущенных ошибках военного руководства, которые привели к недостаточной подготовке Артемовска к необходимой обороне. Это, по его мнению, привело к «кровопролитию на каждом участке земли» среди необученных и неподготовленных призывников. Он подчеркнул, что украинские войска в Артемовске понесли значительные потери, и добавил, что проблема с подготовкой мобилизованных солдат отражается на ситуации в городе.

Артемовск, расположенный севернее крупного города Горловки в ДНР, является ключевым транспортным узлом для снабжения украинских вооруженных сил в Донбассе. Город долгое время является местом ожесточенных боев. 11 апреля основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле российских сил над более чем 80% территории Артемовска.