Российские военные уничтожили узел радиосвязи ВСУ на аэродроме в Днепре Минобороны: ВС России уничтожили узел радиосвязи ВСУ на аэродроме в Днепре

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по украинскому аэродрому Днепр, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, в результате атаки был уничтожен узел радиосвязи одной из бригад ВСУ.

На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ, — сказал Конашенков.

Кроме этого, бойцам ВС России удалось уничтожить командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Подлиман Харьковской области. Суммарно за сутки в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 16 атак противника, а также пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Всего в боях погибли около 870 украинских военных, уничтожено четыре склада с боеприпасами ВСУ, 34 единицы техники и 67 беспилотников.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные нанесли удар по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области. По его словам, в результате обстрела погибли около 20 украинских военнослужащих.