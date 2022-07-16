Российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ под Николаевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве. Потери противника достигли 200 человек, также уничтожено до 13 единиц техники.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Николаевской области был уничтожен самолёт МиГ-29, ещё один — в Днепропетровской области. Также российские военные сбили Су-25 и два вертолета Ми-8 в районе Северска.

15 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пунктов дислокации украинского нацформирования «Кракен» в Харькове. По результатам обстрела ВС России поразили около 200 украинских солдат, включая 50 иностранных наемников и 19 единиц бронетехники.