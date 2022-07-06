Российские военные показали работу «Искандеров» на Украине Минобороны России опубликовало кадры работы ракетных комплексов «Искандер» на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало в соцсетях кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике демонстрируются подготовка мобильного комплекса к атаке, запуск ракеты и поражение заданной цели.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сутками ранее ВКС России смогли уничтожить порядка 150 украинских военных и 12 единиц техники 93-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом. В Минобороны отметили, что высокоточным оружием удалось поразить два пункта управления украинских вооруженных сил, которые находились под Звановкой и Ивано-Дарьевкой в Донецкой Народной Республике.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры боевой работы ракетных войск и артиллерийских расчетов. В ролике в разных ракурсах показан залповый огонь передвижных ракетных комплексов.