23 января 2026 в 12:23

Российские бойцы освободили населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Симиновку в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военные освободили Симиновку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Север».

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» <…> установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские военные 19 января освободили Павловку в Запорожской области и Новопавловку в Донецкой Народной Республике. В операциях участвовали бойцы группировок войск «Днепр» и «Центр».

До этого начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма заявил, что военнослужащие подразделения отразили контратаку бригады ВСУ, пытавшуюся прорваться в Купянск, в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Он добавил, что за сутки были сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

