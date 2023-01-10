Роскосмос выбрал подрядчика для строительства комплекса на «Восточном» Crocus Group построит комплекс для «Ангары» на космодроме «Восточный»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сrocus Group Араза Агаларова построит технический комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный», сообщает РБК. Отмечается, что цена сделки с Роскосмосом составит 15,4 млрд рублей.

Как пишет издание, выбор генерального подрядчика строительства технического комплекса обусловлен решением заключить контракт с компанией, которая уже имеет на космодроме «Восточный» строительные мощности и соответствующие компетенции. В конце 2020 года дирекция космодрома также без конкурса заключила с Crocus Group контракт на строительство первой очереди аэропорта на космодроме за 28 млрд рублей.

Ранее Совфед принял решение, что Роскосмос сможет привлекать белорусов для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный. «Роскосмос сможет привлeкать к работе на территории города Циолковского Амурcкой области как граждан, так и юридические лица из Белоруссии.

В конце января 2022 года занимавший в то время посто главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космодром Восточный будет строиться всегда. Он объяснил это тем, что каждый новый тип ракеты требует своего собственного стартового комплекса.