Рогозин рассказал о бесконечности стройки космодрома Восточный

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что космодром Восточный будет строиться всегда, говорится в его Telegram-канале. Он объяснил это тем, что каждый новый тип ракеты требует своего собственного стартового комплекса. Так, очередь для ракет-носителей типа «Союз-2» уже готова. Стартовый комплекс для «Ангары» будет построен к концу этого года. Затем начнётся строительство стартовых комплексов для «Амура СПГ».

Космодром будет строиться всегда, потому что всегда он будет развиваться под новую нашу ракетно-космическую технику, — написал он.

Рогозин добавил, что первая его очередь на космодроме Восточный для пусков ракет-носителей типа «Союз-2» уже активно эксплуатируется. В 2021 году с неё было совершено пять пусков. Столько же запланировано и на 2022 год. Стартовый комплекс для тяжёлой ракеты-носителя «Ангара», по его словам, будет построен к концу этого года и введён в эксплуатацию в конце 2023 года. После этого начнётся строительство стартовых комплексов для сверхлёгких ракет, для ракеты-носителя «Амур СПГ» и для ракеты сверхтяжёлого класса.

Ранее стало известно, что участники хищения 404 млн рублей на космодроме Восточный из компании «Спецстрой» и ряда других структур получили тюремные сроки. В ноябре 2021 года Черёмушкинский суд Москвы назначил фигурантам от четырёх до 5,5 года колонии.

До этого был задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов.