Роскомнадзор добрался до журналистских премий Роскомнадзор заблокировал портал премии «Редколлегия»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роскомнадзор решил заблокировать портал премии «Редколлегия», о чем сообщается на сайте ведомства. Причины блокировки при этом не уточняются. Внимание на произошедшее обратили журналисты издания «Новая газета Европа».

Премия, сайт которой теперь заблокирован, была призвана поддерживать российскую независимую журналистику. Ее учредил предприниматель Борис Зимин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Бизнесмен не живет в РФ с 2004 года. Российские власти подозревают его в крупном мошенничестве.

В январе Зимина в России сначала объявили в розыск, а затем заочно арестовали. Решение было принято Тверским судом. Сам предприниматель отрицает все обвинения в мошенничестве в свой адрес.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel на территории России. Основной причиной блокировки ресурса также стало распространение недостоверной информации о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Журналистов обвинили в неточных описаниях способов ведения боевых действий, а также в обнародовании неверного числа погибших.

Ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума рассмотрит проект поправок о расширении ответственности за дискредитацию ВС России.