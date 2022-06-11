Росгвардейцы обнаружили крупный оружейный склад ВСУ в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпасы

Военные из Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов ЛНР значительные по объему схроны с оружием для Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что были найдены гранаты, более 6,5 тысячи патронов, радиостанция, пять противотанковых ракет.

В одном из населенных пунктов ЛНР при проведении поиска на брошенных позициях ВСУ спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, два автомата Калашникова, 15 гранат, более 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанцию и жесткий диск, — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, местный житель рассказал, что одно из частных домовладений занимали военнослужащие ВСУ. При проверке дома бойцы Росгвардии обнаружили гранатомет финского производства, патроны к стрелковому оружию и форму военнослужащих Украины.

Ранее стало известно, что 25 апреля в Росгвардии заявили об обнаружении большого схрона оружия в лесном массиве в Херсонской области. В ходе проверки были изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов, 40 гранат, несколько автоматов и пулемётов.