Сотрудники Росгвардии обнаружили схрон диверсантов в Херсонской области

Сотрудники Росгвардии обнаружили большой схрон диверсантов в Херсонской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что в ходе проверки были изъяты и уничтожены более 40 тысяч патронов, 40 гранат, несколько автоматов и пулемётов.

В одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. В тайнике находилось 3 автомата АК-74, 3 пулемета ПКТ, 4 противотанковых управляемых ракеты, 40 гранат, свыше 40 000 патронов различного калибра и 6 оптических приборов различной модификации, — указано на сайте.

Накануне в Минобороны объявили о приостановке боевых действий в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе для открытия гуманитарного коридора. В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев готов на всё для того, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и украинских военных с территории мариупольского металлургического комбината. По её словам, в данный момент нет точной информации о том, сколько конкретно еды и питьевой воды осталось у людей, которые укрываются на предприятии.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее днём сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников. По его словам, украинские военные могут пойти на попытку прорыва с завода, но у войск РФ хватает сил и средств, чтобы её пресечь.