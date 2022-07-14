Рогозин рассказал о будущем расположении в космосе станции РОСС Рогозин: станцию РОСС выведут на одну орбиту с ядерным буксиром «Зевс»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перспективная Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет выведена на ту же орбиту, с которой ядерный буксир «Зевс» станет отправлять корабли к Луне и в дальний космос. Это позволит космонавтам обслуживать его, отметил он в беседе с РИА Новости.

Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты «Зевса», а наклонение орбиты «Зевса» должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее, — пояснил глава Роскосмоса.

Он допустил, что РОСС разместят не на первоначально выбранной орбите с наклонением 97-98 градусов — орбита останется высокоширотной, но не будет полярной.

В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию «Зевса», обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии, — рассказал Рогозин.

Ранее стало известно, что совет управляющих Европейского космического агентства (ЕКА) принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс», сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер. По его словам, обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества, продолжают преобладать.