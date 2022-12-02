Рогозин рассказал, когда закончится спецоперация на Украине Рогозин заявил, что спецоперация на Украине завершится после взятия Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спецоперация РФ завершится при полном разгроме Украины и взятии Киева. В интервью RT он выразил мнение, что СВО будет длиться достаточно долго. Рогозин также рассказал, что России необходимо обеспечить полную лояльность украинцев по отношению к россиянам.

Война, с моей точки зрения, она надолго. Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину <...> как форпост Запада, пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится. Пройдет еще достаточно много лет после даже нашей победы, когда мы сможем обеспечить полную лояльность этого населения, которое распропагандировано против нас, — заявил Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса также объяснил смысл понятия денацификация, сказав о том, что по сути это процесс восстановления украинского государства в составе России. Кроме того, Рогозин подчеркнул, что денацификация не связана с физическим уничтожением.

Денацификация — это не физическое истребление фашистов. Денацификация — это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле анти-Россия. Это надо сделать Россией, — подчеркнул Рогозин.

Военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны ВСУ и экс-нардеп Егор Фирсов ранее заявил, что решающая битва против России пройдет на Донецком направлении. По его словам, это случится в ближайшее время. Фирсов посоветовал гражданам республики запасаться силами и терпением. Он подчеркнул, что это лишь его предположения и официально комментировать ситуацию может только украинский Генштаб.